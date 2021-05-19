В Германии сделали важное заявление о путинском газопроводе

В правительстве Федеративной республики Германия подтвердили планы США отменить санкции в отношении компании "Nord Stream 2 AG", которая контролирует строительство газопровода "Северный поток - 2".

Об этом в среду, 19 мая, на пресс-конференции заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает агентство Reuters.

"Существует президентский (Джо Байдена – ред.) отказ для компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии", - сказал Маас.

Ранее о том, что Администрация президента США не намерена пока вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, сообщала со ссылкой на собственные источники Axios.

Что происходит сейчас вокруг "Северного потока-2" и какова во всём этом роль Украины, рассказал "Телеграфу" гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

Утром 19 мая в Госдепе США сообщили, что вводят санкции против 4 компаний и судов, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2", но против компании "Nord Stream 2 AG" пока санцкий вводить не будут.