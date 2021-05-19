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США играют с Россией в своих интересах: почему Вашингтон оставил в покое "Северный поток-2"

США играют с Россией в своих интересах: почему Вашингтон оставил в покое "Северный поток-2"
11:12 Сегодня Телеграф

Администрация президента США Джо Байдена пока не собирается вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая контролирует строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники. Это подтверждает и отчет Госдепа, согласно которому санкции введут против четырех компаний и судов, участвующих в стройке газопровода РФ "Северный поток-2". Но не против компании Nord Stream 2 AG. Что происходит сейчас вокруг СП-2? Какова во всём этом роль Украины?

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский предполагает, что США сейчас двигают более глобальные стратегические цели. Ради которых они готовы дать "Северному потоку-2" случится.

"Одной из таких целей, возможно, является предотвращение сближения Китая и РФ. И потому мы видим со стороны новой американской администрации некий элемент игры с Россией. В том числе в ракурсе ситуации вокруг СП-2", – поясняет Леонид Униговский.

По его мнению, повлиять на завершение строительства "Северного потока-2" могла бы победа партии "Зеленых" на выборах в Германии, которые намечены на осень. Эта политсила стоит в оппозиции к строительству и эксплуатации газопровода. При этом Леонид Униговский призывает не забывать, что в ФРГ есть мощное промышленное лобби. И это лобби как раз – за "Северный поток-2".

"Украина в данном вопросе, увы, выступает в роли созерцателя. У нас нет рычагов влияния на ситуацию. К тому же, по моему мнению, не ко времени произошло увольнение группы в НАК "Нафтогаз", которая занималась контактами с американскими лоббистами. Это, возможно, тоже сыграло против нас в ситуации с СП-2", – резюмирует Леонид Униговский.

Как сообщалось ранее, Германия дала разрешение на возобновление строительства газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.

О том, что следует из этого решения, читайте в материале "Телеграф": Германия дала зеленый свет "Северному потоку-2" и тяжелый урок Киеву.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Нафтогаз, РФ, Джо Байден, Северный поток-2.
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