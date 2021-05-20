Зарплаты в Украине приближаются к польским, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что выезжающие на заработки, к примеру, в Польшу, украинцы, в среднем получают столько же, сколько и во многих украинских городах.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства, которая проходит в четверг, 20 мая, в одном из ангаров ГП "Антонов" в Киеве.

"Если вы посмотрите на среднюю заработную плату в Польше для украинцев и сравните ее со средней зарплатой уже во многих городах Украины, она очень сильно уже приближается к той сумме, которую люди в Польше, к примеру, зарабатывают", - сказал Зеленский, комментируя вопрос о том, что молодежь стремиться выехать из Украины.

В этом контексте он отметил, что работающие в Польше украинцы также вынуждены снимать жилье, которое в той стране "намного дороже", как и стоимость услуг ЖКХ.

Как сообщалось, ранее в Польше заявили о планах вакцинировать от коронавируса украинцев, которые едут в эту страну на заработки.