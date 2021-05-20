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Преследование Медведчука ведет к заморозке конфликта на Донбассе, - Золотарев

Преследование Медведчука ведет к заморозке конфликта на Донбассе, - Золотарев
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф

Давление на оппозицию и преследование Виктора Медведчука ведет к замораживанию конфликта на Донбассе. Об этом заявил директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, пишет "Первый независимый".

"Оно ведет к замораживанию конфликта и ужесточению позиций сторон. У Медведчука был карт-бланш. Он был лицом, которому доверяла Москва.

На процессе это отразится исключительно негативно. Тем более что украинская сторона пыталась найти какую-то альтернативу Медведчуку, но эта альтернатива так и не появилась. Следовательно, это тоже будет одним из факторов заморозки процесса", - заявил он в интервью СМИ.

Напомним, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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РФ, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.
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