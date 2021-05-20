Слитые росСМИ поправки Украины к Минским соглашениям: насколько они правдивы и соответствуют ли интересам Киева

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Четверг, 20.05.2021
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15:40 Сегодня Телеграф

Украина якобы передала Нормандской четверке (Германия, Украина, Франция и Россия) новый проект так называемых кластеров для разработки "дорожной карты" урегулирования конфликта на Донбассе. По доступной информации, в нем Украина заявила о желании вернуть контроль над государственной границей на Донбассе до проведения там выборов и против "народной милиции".

Руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов оценил для "Телеграфа" вероятность такой передачи кластеров, а также рассказал, почему об этом пишут именно российские СМИ.

"Украина давно заявляла, что "Комплекс мероприятий..." по реализации минских договоренностей следует пересмотреть. И камнем преткновения, в первую очередь, был вопрос контроля над российско-украинской границей (украинская сторона настаивает, чтобы нам его вернули до проведения выборов в ОРДЛО, российская – чтобы после – Прим. Авт.). О необходимости корректировать минские соглашения заявляли Зеленский и Меркель еще во время парижского саммита 2019 года. Поэтому рано или поздно украинские предложения должны были появиться", – считает Сергей Стуканов.

Он обращает внимание, что сейчас украинская сторона не подтверждает обнародованных российским изданием украинских "поправок" к Минским соглашениям.

"Но если проанализировать приведенное содержание кластеров (если эти предложения действительно существуют) то в целом они соответствуют интересам Украины. Более того, устанавливают важные для нас красные линии по восстановлению контроля над границей до проведения выборов; по так называемой "народной милиции" и другие", – отмечает эксперт.

Но перспективы реализации таких предложений Сергей Стуканов оценивает без особого оптимизма.

"Страна-агрессор неоднократно давала понять, что пересмотр этих пунктов невозможен. Ведь Россия не имеет целью вернуть ОРДЛО Украине. Для Кремля важно сохранять над этими территориями контроль и использовать как плацдарм для дальнейшей агрессии против Украины. Поэтому наша страна действительно должна очертить красные линии, которые ни при каких условиях не будут пройдены нами в процессе поиска выхода из тупика. Но и прогресса в этом вопросе ждать не стоит из-за позиции России", – прогнозирует Сергей Стуканов.

По его словам, отдельно следует отметить неудачную коммуникацию Банковой. Вместо проактивной коммуникации – реактивная или даже пассивная.

"Из-за нехватки объяснений, украинское общество вынуждено раз за разом обсуждать и пережевывать российские "сливы", которые подают информацию в искаженном и выгодном РФ свете. И цель таких "сливов" может быть разнообразна. Одна из версий – обвинить Украину в нежелании выполнять Минские соглашения в утвержденной редакции и дискредитировать нашу страну", – подытожил Стуканов.

В интервью "Телеграфу" бывший нардеп и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко высказал мнение, что властям Украины стоит предпринимать активные действия, чтобы завершить войну и вернуть оккупированные территории.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

агрессия РФ, Минские соглашения, "Нормандская четверка", Война на Донбассе.
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