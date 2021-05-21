"Единогласно проголосовали": стало известно, как Тищенко "поплатился" за вечеринку на локдауне

Стало известно, что народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко все же получил наказание за празднование дня рождения жены во время карантина.

Об этом рассказал председатель фракции Давид Арахамия.

"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", - сказал Арахамия.

Кроме того, это подтвердили и нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук.

При этом Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.

Напомним, 18 апреля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Тищенко устроил закрытую вечеринку в Fairmont Grand Hotel Kyiv в честь дня рождения своей жены. Вечеринка состоялась несмотря на то, что в то время столица находилась в "красной зоне" из-за коронавируса.

Как сообщалось ранее, в интервью "Телеграфу" советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему Тищенко до сих пор остается на ключевых позициях в "Слуге народа", несмотря на постоянные скандалы.