Рада решила вмешаться в вопрос борьбы США с газопроводом Путина

В Верховной Раде Украины приняли постановление обратиться в Сенат Конгресса США с призывом применить санкции ко всем участникам строительства газопровода РФ "Северны поток-2", включая Nord Stream AG.

Об этом 20 мая сообщили на сайте Рады.

В парламенте приняли постановление №5520, обратиться в Палату США для активизации укрепления энергобезопасности Украины и Европы путем общего введения санкций по отношению к газопроводу РФ.

Данное решение поддержали 292 депутата.

Согласно документу, ВР обратиться к Палате с призывом применить все возможные инструменты для остановки строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе ввести санкции против всех, кто участвует в его строительстве.

Напомним, что 20 мая в американском Сенате появился проект закона о санкциях ко всем участникам стройки трубопровода РФ "Северный поток-2".