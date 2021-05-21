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Рада решила вмешаться в вопрос борьбы США с газопроводом Путина

Рада решила вмешаться в вопрос борьбы США с газопроводом Путина
12:07 Сегодня Телеграф

В Верховной Раде Украины приняли постановление обратиться в Сенат Конгресса США с призывом применить санкции ко всем участникам строительства газопровода РФ "Северны поток-2", включая Nord Stream AG.

Об этом 20 мая сообщили на сайте Рады.

В парламенте приняли постановление №5520, обратиться в Палату США для активизации укрепления энергобезопасности Украины и Европы путем общего введения санкций по отношению к газопроводу РФ.

Зеленский ответил, что будет в случае снятия санкций США с Северного потока 2

Данное решение поддержали 292 депутата.

Согласно документу, ВР обратиться к Палате с призывом применить все возможные инструменты для остановки строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе ввести санкции против всех, кто участвует в его строительстве. 

Напомним, что 20 мая в американском Сенате появился проект закона о санкциях ко всем участникам стройки трубопровода РФ "Северный поток-2".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, США, Санкции, Северный поток-2, Верхованая Рада.
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