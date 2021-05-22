Вместо Пасечника и Пушилина поставят "смоляное чучелко": журналист оценил вероятность смены главарей "ДНР" и "ЛНР"

Слухи о смене главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника ходят давно, однако даже если они и правдивы, то это ровным счетом ничего не поменяет, так как вссе ключевые решения все равно принимают не они.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" донецкий журналист, блогер и писатель Денис Казанский.

"Такие слухи появляются регулярно. Точно о таких переменах могут сказать только люди, которые принимают решения. У меня доступа в такие кулуары нет. И ориентироваться на какие-либо слухи я бы не стал", - сказал он.

Казанский аргументировал это тем, что исходя из публикаций "Пасечника меняют уже года два", а "Пушилину тоже готовили какую-то смену".

Он также вспомнил предыдущего главаря "ДНР" Александра Захарченко, которого прежде чем убили, два года тоже "меняли", если верить слухам.

"Я не думаю, что это вообще важно комментировать. Потому что какая разница, как будут звать очередное смоляное чучелко? Мы же понимаем, что это просто назначенцы из Москвы. Смена кукол никак не поменяет ситуацию – эти люди не имеют никакого веса и влияния", - подытожил журналист.

Полный текст интервью Дениса Казанского "Телеграфу" можно прочитать по ссылке: "Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах".