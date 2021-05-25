"Нормандская четверка" собирается на новую встречу: что известно

В среду, 26 мая, пройдет очередной раунд переговоров в "Нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники, встреча пройдет на уровне политических советников стран-участниц.

В каком именно формате пройдут переговоры, издание не уточняет.

Политическим советником от Украины выступает глава Офиса президента Андрей Ермак, ранее он говорил, что переговоры состоятся в формате личных встреч.

Киев на этих переговорах настаивает на разблокировании Москвой решений "нормандского саммита" от декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, предыдущее заседание советников лидеров стран Н4 прошло 19 апреля в формате видеоконференции. На ней обсуждались практические шаги для достижения режима тишины на Донбассе, однако в РФ заявили, что переговоры "закончились ничем".

13 мая Ермак инициировал новое заседание, назвав происходящее на Донбассе "затяжной стагнацией".