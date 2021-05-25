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"Нормандская четверка" собирается на новую встречу: что известно

"Нормандская четверка" собирается на новую встречу: что известно
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В среду, 26 мая, пройдет очередной раунд переговоров в "Нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция). 

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники, встреча пройдет на уровне политических советников стран-участниц. 

В каком именно формате пройдут переговоры, издание не уточняет. 

Политическим советником от Украины выступает глава Офиса президента Андрей Ермак, ранее он говорил, что переговоры состоятся в формате личных встреч.   

Киев на этих переговорах настаивает на разблокировании Москвой решений "нормандского саммита" от декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, предыдущее заседание советников лидеров стран Н4 прошло 19 апреля в формате видеоконференции. На ней обсуждались практические шаги для достижения режима тишины на Донбассе, однако в РФ заявили, что переговоры "закончились ничем". 

13 мая Ермак инициировал новое заседание, назвав происходящее на Донбассе "затяжной стагнацией".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Германия, Украина, Франция, Россия, Нормандский формат, Андрей Ермак.
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