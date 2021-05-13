Ермак хочет экстренно собрать участников Нормандского формата и устроить саммит при участии РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал происходящее в переговорном процессе на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы "затяжной стагнацией" и инициировал встречу в нормандском формате.

Об этом он заявил во время встречи с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза.

"Вчера (12 мая, - Авт.) я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - отметил Андрей Ермак.

По его словам, проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе.

"Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение этого саммита", - добавил глава Офиса президента.

Как сообщал "Телеграф", во время открытия Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вряд ли решится на полномасштабную и мощную эскалацию против Украины.