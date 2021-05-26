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Интерпол исключил Чауса из международного розыска: названа причина

Интерпол исключил Чауса из международного розыска: названа причина
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф

Судья Николай Чаус, который недавно завел Telegram-канал, где начал делиться откровениями, перестал числиться в международном розыске. Интерпол принял такое решение еще в конце апреля.

Об этом пишет "РБК-Украина".

"Интерпол 30 апреля отменил решение о международном розыске Чауса", - сообщил источник издания.

Причиной тому стало то, что Интерпол удовлетворил жалобу защиты Чауса, а основанием стала недостаточность предоставленных украинскими правоохранителями документов для розыска экс-судьи.

Напомним, Чауса в Украине обвиняется в получении взятки размером в 150 тысяч долларов. От наказания ему удалось уйти благодаря судейской неприкосновенности. Пока власти страны решали его судьбу, он смог скрыться в оккупированном Крыму, а затем и вовсе попал в Молдову, где попросил политического убежища. Но уже 3 апреля 2021 года его адвокат Юлиан Балан заявил о похищении. На следующий день в сети появилась информация, что Чауса вывезли в Румынию. Однако, по словам главы МВД Молдовы, похитители судьи смогли покинуть страну через границу с Украиной.

Подробнее о деле Чауса, читайте в материале "Телеграфа": Бумеранг может ударить по Зеленскому: как дело Чауса повлияет на расклады в Украине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Интерпол, Розыск, Николай Чаус.
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