Милованов вызвал Бутусова на интеллектуальную дуэль: что произошло

Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, недавно вошедшего в состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома", публично обвинили во взяточничестве.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, школа Милованова получила взятку в 1,68 миллиона гривен от Укроборонпрома как раз в день его назначения членом Наблюдательного совета Укроборонпрома.

"Согласно тендерной документации, торги были проведены 20 мая, буквально накануне, но конкурентов на торгах не было - закупку провели у одного участника. 1,68 миллиона гривен государственное предприятие заплатило частной школе за "услуги по проведению исследования", - рассказал детали Бутусов.

В связи с этим у журналиста возник ряд вопросов. Во-первых, о каких исследованиях может идти речь, если речь идет о "Спецтехноэкспорте", задача которого ограничивается экспортно-импортными отношениями на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения". И, во-вторых, почему провели закупку у одного исполнителя за один день.

В свою очередь, Милованов не стал отмалчиваться и назвал обвинения Бутусова беспочвенными.

"В старые времена за это вызывали на дуэль и стрелялись. Сегодня времена вегетарианские и поэтому я вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты. Если выиграет Бутусов, мы вместе идем в НАБУ", - заверил он.

Как сообщал Телеграф, ранее Бутусов объяснил кадровые перестановки в "Укроборонпроме".