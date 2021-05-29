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Депутат партии Зеленского объявил о краже, но в истории всплыла любопытная деталь о квартире, где он живет

Депутат партии Зеленского объявил о краже, но в истории всплыла любопытная деталь о квартире, где он живет
09:07 Сегодня Телеграф

В пятницу, 28 мая, в квартиру народного депутата от "Слуги народа" Максима Пашковского, взломав замки в служебной квартире в Киеве, ворвались неизвестные. 

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, в распоряжении взломщиков оказались в том числе корреспонденция и документация с секретной информацией.

"Чтобы избежать каких-либо провокационных действий со стороны преступников, открыто заявляю, что в моем доме никогда не хранилось и не хранится никаких наркотических веществ, огнестрельного оружия, взрывоопасных веществ", - написал он.

Адвокат Денис Цыпин в комментариях написал, что квартира нардепа якобы оказалась яблоком раздора между нынешними и предыдущими хозяевами квартиры. Бывшие хозяева решили поселить в своей квартире нардепа, дабы спастись от претензий действующих хозяев, которые судились за право собственности на это жилье 10 лет.

"Хотя на самом деле никто не знал, что квартиру арендует народный депутат. Вот и вся неприятность. Не нужно искать черного кота в темноте. Как всегда, все просто и банально", - написал адвокат.

Скандалы

Как сообщал "Телеграф", ранее бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, недавно вошедшего в состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома", публично обвинили во взяточничестве.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Скандалы, Слуга народа, Максим Пашковский.
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