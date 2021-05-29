Друг Пескова признался, чем Лукашенко выгоден Путину

Президенту РФ Владимиру Путину выгодно нынешнее положение незаконного президента Беларуси Александра Лукашенко, поскольку на его фоне он выглядит европейским политиком.

Такое мнение в своем Телеграм-канале 29 мая озвучил российский журналист Алексей Венедиктов.

По его словам, сейчас Лукашенко для Путина - "человек, который держит ключик к следующему этапу восстановления империи".

Главе Кремля выгодно, что Лукашенко был "изгоем", поскольку на его фоне Путин выглядит вполне европейским политиком. Вторым моментом является слабость Лукашенко относительно Запада и протестующего народа, которая приближает его к соединению с Россией.

Напомним, что ранее о том, как связано поведение Лукашенко с Путиным и как реагировать Украине на действия Беларуси в интервью "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант Василий Богдан.