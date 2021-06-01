С 24-летним опытом работы в МИД: Зеленский назначил Ермаку нового заместителя

Украинский президент Владимир Зеленский назначил украинского экс-посла в Турции Андрея Сибигу на должность замруководителя Офиса президента. Теперь он будет отвечать за внешнюю политику и стратегическое партнерство, развивая его.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Согласно тексту из сообщения Сибигу назначили на пост замруководителя Офиса президента и теперь он будет работать над вопросами внешней политики и развития партнерства.

Данный указ №221/2021 был подписан еще 31 мая.

Отметим, 19 мая Зеленский уволил Сибигу. Он начал дипломатическую карьеру в МИД еще в 1997 году. Работал в украинском посольстве в Польше, а послом в Турции был назначен 23 августа 2016 года.

Напомним, что 30 мая в Таиланде умер украинский посол Андрей Бешта, причиной тому стал сердечный приступ.