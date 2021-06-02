Милованову нашли "тепленькое" место в "Укроборонпроме"

Во вторник 1 июня экс-министра по развитию экономики Тимофея Милованова назначили новым председателем Набсовета Укроборонпрома.

Об этом 2 июня сообщили в Фейсбуке госконцерна "Укроборонпрома".

Сообщается, что проходило заседание в новом составе Набсовета Укроборонпрома, во время которого Милованов был единогласно избран новым председателем.

В заседании приняли участие все члены Набсовета, а также руководители Концерна.

Отметим, что назначению Милованова предшествовало увольнение директора Нацинститута стратегических исследований Владимира Горбулина 22 мая. В тот же день, еще одним указом президент Украины ввел в набсовет Александра Носова и Ростислава Шурму.

Напомним, что 26 мая экс-министра по развитию экономики Тимофея Милованова, который недавно вошедшел в состав Набсовета "Укроборонпрома", был публично обвинен во взяточничестве.