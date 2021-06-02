"Смотрите нас по пятницам": Зеленский собирает заседание СНБО

Следующее заседание СНБО во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским планируется провести 4 июня.

Об этом 2 июня сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, заседание совета "скорее всего" пройдет в пятницу.

Советник главы ОП также отметил, что пока повестка заседания составляется и будет известна позднее.

Отметим, что на своей пресс-конференции об итогах президентства за 2 года на вопрос журналиста о возможном введении санкций против Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского Зеленский ответил: "Смотрите нас по пятницам".

Напомним, ранее замглавы МИД Евгений Енин сообщил, что в СНБО передали пакет санкций касательно режима Лукашенко.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Совет безопасности рассмотрел ситуацию в Беларуси и обсудил варианты действий в случае угрозы с ее стороны.