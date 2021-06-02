Появились данные о причастности Курта Волкера к строительству "Северного потока-2"

Американский дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер был лоббистом строительства российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2".

Об этом заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины и экс-советница главы правления НАК "Нафтогаз Украины", назначенная 2 июня советником министра энергетики Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

Говоря о противостоянии украинской стороны строительству "Северного потока-2" Зеркаль отметила, что российская сторона только официально платит около 10 000 долларов США в день.

"Против нас в поддержку строительства трубы работают очень сильные лоббисты. Например, всем известный Курт Волкер", - написала Зеркаль.

При этом она отметила, что "лоббисты - не волшебники, они только организуют возможность общаться с американскими политиками и чиновниками. А дальше все зависит от подготовки, аргументов и работоспособности дипломатов и экспертов".

Подробнее о том, как работают лоббисты, можно ознакомиться в интервью Зеркаль интернет-изданию Европейская правда":

Курт Дуглас Волкер (англ. Kurt Douglas Volker) — американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008—2009). Директор Института Маккейна в Аризоне с 2011 года. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019).

В 2019 году в ходе расследования в Конгрессе США, предваряющего объявление импичмента президенту Дональду Трампу, Волкер подал в отставку в связи с его вскрывшейся причастностью к политическому скандалу — обвинению Дональда Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью получения компромата на бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщалось, 2 июня Зеркаль выразила мнение, что США временно поставили "на паузу" санкции по "Северному потоку-2", но могут их возобновить.