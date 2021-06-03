СНБО на новом заседании возьмется за Лукашенко: первые детали

В пятницу, 4 июня, Совет национальной безопасности и обороны проведет очередное заседание, на котором будут подняты темы НАТО и режима Александра Лукашенко.

Об этом рассказала нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире "Украина 24".

"Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, затронут тему движения Украины в Североатлантический альянс.

Она выразила надежду, что будут определены соответствующие шаги, а также назначены ответственные лица и установлены дедлайны. Это позволит двигаться в НАТО более структурировано, а алгоритм будет более понятен.

Вместе с тем, Верещук предположила, что СНБО затронет вопросы рынка земли, который будет запущен уже 1 июля. Кроме того Совет может рассмотреть вопросы безопасности касаемо Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее Украина пригрозила Беларуси санкциями, если та пустит самолеты в оккупированный Крым.