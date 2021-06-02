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"Будем действовать мгновенно": Украина пригрозила Лукашенко санкциями за самолеты в Крым

"Будем действовать мгновенно": Украина пригрозила Лукашенко санкциями за самолеты в Крым
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф

В случае реализации планов непризнанного международным сообществом президентом Беларуси Александра Лукашенко об отправке своих самолетов компании "Белавиа" в оккупированный Россией Крым Украина отреагирует незамедлительно.

Об этом заявила в среду, 2 мая первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает агентство "Укринформ".

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", - подчеркнула Джапарова.

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Она отметила, что высказывания Лукашенко по поводу возможного открытия авиарейсов в оккупированный Крым являются провокационными заявлениями, которые являются "эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также по дальнейшему наступлению белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокировку независимых СМИ и тому подобное".

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При этом первый замглавы МИД Украины подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Как сообщалось, 2 июня Беларусь попыталась отомстить Украине за воздушную блокаду и призвала авиакомпании не летать через воздушное пространство Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

Все по теме:

Беларусь, Крым, Санкции, Александр Лукашенко, Белавиа, Эмине Джапарова.
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