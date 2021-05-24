Майдана в Беларуси не будет, но Лукашенко подошёл к кровавой черте, - Андрей Окара

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко принял в понедельник, 4 мая, поправки к закону, по которым ужесточается работа СМИ и проведение акций в стране.

А в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair принудительно, под угрозой атаки преследовавшего его истребителя, приземлился в национальном аэропорту "Минск". На его борту тогда находился бывший главный редактор Телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Как может далее развиваться ситуация, и способна ли Европа что-то противопоставить режиму Лукашенко, "Телеграфу" рассказал политолог Андрей Окара.

По словам эксперта, за последние дни в Беларуси произошел ряд событий, который говорят о многом.

"На прошлой неделе произошел разгром сайта TUT.BY, которые был в свое время основан моим знакомым. В пятницу, 21 мая, стало известно, что в колонии якобы от остановки сердца умер оппозиционер Витольд Ашурок.

Он был членом партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) и координатором движения "За свободу". Суд проходил в закрытом формате. Приговор вынесли в январе этого года. Витольда обвинили и осудили по статьям 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК Республики Беларусь. Также имеет инцидент с самолетом и задержанием Протасевича.

А теперь еще и сегодняшний закон из разряда диктаторских. С моей точки зрений, всё это - звенья одной цепи. А именно – режим Лукашенко переходит к проактивной террористической политике. С моей точки зрения, а также по словам моих белорусских знакомых, с которым сегодня говорил по телефону, любому внутренне свободному человеку находится сейчас в Беларуси смертельно опасно", - подчеркивает Андрей Окара.

По его мнению, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от трех реакций.

Первый фактор связан с Европой. Как отреагирует?

"Европейский, ирландский самолет вылетел из страны ЕС в страну ЕС - из Афин в Вильнюс. По неподтвержденной информации, была прямая угроза – если самолет не сядет в Минске, то он будет атакован истребителем. Как поведет себя в конечном счете Европа? Понятно, что вскоре самолеты пустят в облет Беларуси. И это будет серьезный удар. Ведь какое-то время Беларусь была авиационным хабом для РФ. А сейчас, наверное, утратит этот статус, понесет серьезные издержки. Но что с санкциями? Пока ЕС показывает беззубость и выстреливает грозными заявлениями. Вопрос в том, где "красные черты", которые Европа не может перейти в отношения с Лукашенко? Готов ли Евросоюз изолировать эту страну? Но ведь тогда пострадает, прежде всего, белорусский народ, ставший фактическим заложником режима. И ударит это не столько по Лукашенко, сколько собственно по Беларуси", - считает политолог.

По его мнению, Европе сложно придумать действенные санкции против режима Лукашенко. Практически любые попытки жесткого воздействия – удар по гражданам.

Второй фактор, отмечает Андрей Окара, связан с тем, как отреагирует на происходящее гражданское общество (отдельно) и народ Беларуси в целом.

"Проблема в том, - поясняет политолог, - что белорусская оппозиция или в тюрьме, или на кладбище, или за границей. Есть те, кто просто затаился – из несогласных. Но в последнее время в среде белорусских несогласных, интеллигентных людей, которые еще не эмигрировали, возникают панические настроения - что за ними завтра придут. Я общался со многими оттуда – ощущения, что в Беларуси повторяется 1937 год СССР, когда начались сталинские репрессии. Думаю, зачистка немногих оставшихся неугодных медиа будет продолжаться. Скорее всего, доберутся до издания "Наша нива". И вряд ли кто-то возьмет не себя сейчас ответственность звать людей на протесты. У режима Лукашенко пока не перейдена "красная черта" – стрелять боевыми патронами в народ. Шумовые гранаты были, резиновые пули тоже. Но от этой страшной черты режим близок. И, как я понял, в белорусском обществе это ощущают. И боятся пройти точку невозврата. Потому, предположу, что никакого народного восстанья ожидать не приходится".

Третьим фактором эксперт называет реакция Кремля. Который, как считает Андрей Окара, оказался в неприятной для себя ситуации.

"Если Кремль поддерживает Лукашенко (типа молодец, показал всем кузькину мать, крутизну, независимость и так далее – всё то, о чём пела вчера роспропаганда), то таким образом Кремль солидаризируется с террористическими действиями Лукашенко. То есть, явно заступаться вроде как нельзя. А осудить – удар по и так небеспроблемному российско-белорусскому Союзному государству. И растяжка между двумя этими полюсами крайне неприятная для РФ, - уверен Андрей Окара. - Судя по сегодняшнему заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в стиле "мы не понимаем, почему такой скандал вокруг такого незначительного события", Кремль пытается снизить значимость данной ситуации. Посмотрим, получится ли".

Политолог не видит в происходящем российского следа, который рассмотрел замглавы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я думаю, что прямого российского следа здесь нет. Или почти нет, - уточняет Андрей Окара. - Белорусский КГБ по уровню изощренности достаточно эффективно занимается подавлением оппозиционных настроений на протяжении последних 27 лет. По существу, белорусские спецслужбы не нуждаются в руководящей роли российских спецслужб. К тому же, я не думаю, что российские власти хотят спасти Лукашенко. Его не любят, терпят, скрипя зубами. Потому что Лукашенко создает много репутационных потерь для российского политического режима. В том, что творит Лукашенко, зачастую видна личностная составляющая. А у РФ цели куда более глобальные".

По мнению политолога, далее у ситуации в Беларуси есть три варианта развития событий.

1. Радикальное усиление репрессий, которое останется без ответа со стороны белорусского общества. Пока видим именно такую ситуацию. Сохранение режима, его продление.

2. Режим, усиливая репрессии, "перегибает". К примеру, начинают стрелять в народ, избивают детей. Как следствие - происходят радикализация протеста, что приводит к сносу Лукашенко и его окружения.

3. Происходит нерадикальное усиление режима, не критичные репрессии. Следствием чего станет медленная, долгая стагнация. Происходит сближение с Россией, изменения Конституции РБ и появление фигуры преемника Лукашенко, приемлемого для Москвы. Параллельно с этим - обретение Союзным государством реального наполнения в виде удобных для РФ законов.

Ситуацию с принудительной посадкой 23 мая в аэпорпорту аэропорту "Минск" самолета с Романом Протасевичем прокомментировал "Телеграфу" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.