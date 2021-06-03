Украина обратилась к Германии с важной просьбой насчет "Северного потока-2"

Украина обратилась к Германии с важной просьбой - об участии в германо-американских переговорах насчет угрожающего нам "Северного потока-2".

Об этом изданию Welt рассказал украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Дипломат убежден, что Украина должна сидеть за одним столом и иметь право голоса, и соответствующую просьбу в ФРГ наше государство уже направило.

"Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего, для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном за счет Украины", - считает Мельник.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель уже на этой неделе направляет в Вашингтон высокопоставленных чиновников, которые будут обсуждать проект газопровода "Северный поток-2". США же намерены отказаться от санкций в отношении данного проекта.

Ранее мы сообщали, что бывшая замглавы МИД и экс-советница главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль считает, что строительство "Северного потока-2" еще можно остановить. По ее мнению, США не отказались от санкций окончательно, а только на время, и при этом могут их вернуть в любой момент. Своим мнением по этому поводу с "Телеграфом" поделился эксперт аналитического центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.