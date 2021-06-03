Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путин приготовил Беларуси роль "разменной монеты" перед саммитом с Байденом
Путин приготовил Беларуси роль "разменной монеты" перед саммитом с Байденом
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
За перегруженный транспорт придется дорого заплатить: Рада усилила штрафы
За перегруженный транспорт придется дорого заплатить: Рада усилила штрафы

Украина обратилась к Германии с важной просьбой насчет "Северного потока-2"

Украина обратилась к Германии с важной просьбой насчет "Северного потока-2"
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф

Украина обратилась к Германии с важной просьбой - об участии в германо-американских переговорах насчет угрожающего нам "Северного потока-2". 

Об этом изданию Welt рассказал украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Дипломат убежден, что Украина должна сидеть за одним столом и иметь право голоса, и соответствующую просьбу в ФРГ наше государство уже направило.

"Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего, для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном за счет Украины", - считает Мельник.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель уже на этой неделе направляет в Вашингтон высокопоставленных чиновников, которые будут обсуждать проект газопровода "Северный поток-2". США же намерены отказаться от санкций в отношении данного проекта.

Ранее мы сообщали, что бывшая замглавы МИД и экс-советница главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль считает, что строительство "Северного потока-2" еще можно остановить. По ее мнению, США не отказались от санкций окончательно, а только на время, и при этом могут их вернуть в любой момент. Своим мнением по этому поводу с "Телеграфом" поделился эксперт аналитического центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 341

Все по теме:

Германия, США, Переговоры, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)
02 "Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
03 Перевернувшаяся фура полностью перекрыла трассу под Одессой (фото, видео)
04 Tesla потеряла управление и вдрызг разбилась на окраине Киева (эксклюзивные фото)
05 Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Киевщине женщине-судье дали суровый тюремный срок за &quot;помощь&quot; бизнесмену
На Киевщине женщине-судье дали суровый тюремный срок за "помощь" бизнесмену
Жителям Крыма и ОРДЛО дали приоритет на вакцинацию от коронавируса: что об этом известно
Жителям Крыма и ОРДЛО дали приоритет на вакцинацию от коронавируса: что об этом известно
Строго по методичке: как депутаты голосовали за закон Зеленского про наказание за ложь в декларациях (фото)
Строго по методичке: как депутаты голосовали за закон Зеленского про наказание за ложь в декларациях (фото)
Актер сериалов &quot;Роксолана&quot; и &quot;Папик&quot; скончался в возрасте 80 года
Актер сериалов "Роксолана" и "Папик" скончался в возрасте 80 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь