Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире

Перепалка с переходом на личности произошла между секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым и лидером Радикальной партии, экс-нардепом Олегом Ляшко.

В пятницу, 4 июня, вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" Ляшко возмутился словами Данилова о том, что "немцы и французы не признают (президента РФ – ред.) Путина агрессором", а на протяжении всех 7 лет войны только "выражают обеспокоенность".

После этих слов Ляшко перебил секретаря СНБО и выступил с критикой как самого Данилова, так и нынешней власти в целом, обвинив их в том, что они за полтора года умудрились растерять как международную поддержку Украины в целом, так и соседей страны в частности.

"Украинцы умирают на фронте из-за ваших дебильных заявлений", - заявил Ляшко, перебивая Данилова.

На это секретарь СНБО предупредил, что если Ляшко еще раз его оскорбит подобным образом, то "мы с вами выйдем за эфир".

"Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом. Про дебильные заявления это вы будете там в Верховной Раде кричать, сено есть, или что вы там делали", - ответил Данилов.

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