Вирастюк станет народным депутатом: в ЦИК сообщили последние новости

Эпопея по назначению украинского стронгмена Василия Вирастюка народным депутатом Украины подходит к завершению.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая", - говорится в сообщении.

Таким образом, Большая Палата подтвердила правомерность действий и решений ЦИК, которая ранее признала Вирастюка нардепом.

"Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОИО (одномандатном избирательном округе, - ред.) №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021)", - добавили в комиссии.

Тем не менее, там указали, что Большая Палата должна рассмотреть еще одну апелляцию в похожем деле.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" назвали нежелание признавать Вирастюка нардепом "происками политических оппонентов".