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Почему мы до сих пор не в НАТО объяснять? В сети поднялась волна негодования из-за отставки генерала Кривоноса

Почему мы до сих пор не в НАТО объяснять? В сети поднялась волна негодования из-за отставки генерала Кривоноса
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф

Увольнение генерала Сергея Кривоноса из Вооруженных сил Украины (ВСУ) всколыхнуло общественность не на шутку.

В соцсетях стали бурно обсуждать эту новость.

Большинство не поддержали решение Генштаба по Кривоносу и тем более не поверили тезису о том, что "нет должностей", которые мог бы занять экс-генерал.

"Идет разрушение войска. Идет разрушение страны! Все, к чему прикладывают руку Зеленский и Ко, сразу рушится", - написал свое мнение об увольнении генерала на своей странице в Facebook блогер Алексей Петров.

Такого же мнения и Валерий Прозапас. По его словам, уклонистам нужно пушечное мясо, а не армия Украины.

"Почему нас не зовут на саммит и "почему мы до сих пор не в НАТО" объяснять?" – задал риторический вопрос он.

Увольнение Кривоноса

В сети указали на еще один интересный момент: место Кривоноса в СНБО заняла Марьяна Безуглая, "три года назад окончившая медвуз и имеющая чуть больше года стажа участкового терапевта".

Увольнение Кривоноса

Под постом Кривоноса, где он сообщил об увольнении также разыгралась нешуточная полемика.

"Багато хто з нас звільнився з тієї ж причини: бо хотіли служити Батьківщині, а не прислужувати окремим особистостям з їхніми режимами", "Дякуємо за вільний Краматорськ! Чекаємо на Вас 5 липня! З повагою, вільні краматорці!", "Подяка вам за службу, Генерале!" - пишут в комментариях.

Увольнение Кривоноса

Увольнение Кривоноса

Как сообщал "Телеграф", ранее Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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ВСУ, Увольнения, Сергей Кривонос.
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