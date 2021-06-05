Почему мы до сих пор не в НАТО объяснять? В сети поднялась волна негодования из-за отставки генерала Кривоноса

Увольнение генерала Сергея Кривоноса из Вооруженных сил Украины (ВСУ) всколыхнуло общественность не на шутку.

В соцсетях стали бурно обсуждать эту новость.

Большинство не поддержали решение Генштаба по Кривоносу и тем более не поверили тезису о том, что "нет должностей", которые мог бы занять экс-генерал.

"Идет разрушение войска. Идет разрушение страны! Все, к чему прикладывают руку Зеленский и Ко, сразу рушится", - написал свое мнение об увольнении генерала на своей странице в Facebook блогер Алексей Петров.

Такого же мнения и Валерий Прозапас. По его словам, уклонистам нужно пушечное мясо, а не армия Украины.

"Почему нас не зовут на саммит и "почему мы до сих пор не в НАТО" объяснять?" – задал риторический вопрос он.

В сети указали на еще один интересный момент: место Кривоноса в СНБО заняла Марьяна Безуглая, "три года назад окончившая медвуз и имеющая чуть больше года стажа участкового терапевта".

Под постом Кривоноса, где он сообщил об увольнении также разыгралась нешуточная полемика.

"Багато хто з нас звільнився з тієї ж причини: бо хотіли служити Батьківщині, а не прислужувати окремим особистостям з їхніми режимами", "Дякуємо за вільний Краматорськ! Чекаємо на Вас 5 липня! З повагою, вільні краматорці!", "Подяка вам за службу, Генерале!" - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО.