"Был человек, а стал...": в сети отреагировали на признание Вирастюка нардепом

В субботу, 5 июня, Большая палата Верховного суда Украины признала правомерными действия ЦИК в вопросе определения результатов довыборов в Верховную Раду на участке №87 (в Ивано-Франковской области). Тем самым украинский стронгмен Василий Вирастюк был признан победителем и станет народным депутатом.

Естественно вся эпопея с судебными разбирательствами не смогла пройти мимо пользователей сети.

"Весь в де**ме и зеленых какашках Василий Вирастюк после похищения бюллетеней, двух решений Верховного суда о невозможности установить результаты выборов на 87 и/о, все же становится народным депутатом", - написал бывший нардеп Игорь Мосийчук, добавив, что Зеленскому все же удалось "назначить своего человека" в Раду.

Другие пользователи сети встретили ситуацию мемами.

Велика палата ВС визнала законним обрання Вірастюка народним депутатом https://t.co/1BMBLNQbwQ Велика палата, це звідкіля взялося? Був ВС і все, я щось пропустив? Що за срака така зелена? pic.twitter.com/a6L86N8ZaF — Сергій Семенюк +25% (@arh_semen) June 5, 2021

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" назвали нежелание признавать Вирастюка нардепом "происками политических оппонентов"