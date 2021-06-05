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"Был человек, а стал...": в сети отреагировали на признание Вирастюка нардепом

"Был человек, а стал...": в сети отреагировали на признание Вирастюка нардепом
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В субботу, 5 июня, Большая палата Верховного суда Украины признала правомерными действия ЦИК в вопросе определения результатов довыборов в Верховную Раду на участке №87 (в Ивано-Франковской области). Тем самым украинский стронгмен Василий Вирастюк был признан победителем и станет народным депутатом.  

Естественно вся эпопея с судебными разбирательствами не смогла пройти мимо пользователей сети. 

"Весь в де**ме и зеленых какашках Василий Вирастюк после похищения бюллетеней, двух решений Верховного суда о невозможности установить результаты выборов на 87 и/о, все же становится народным депутатом", - написал бывший нардеп Игорь Мосийчук, добавив, что Зеленскому все же удалось "назначить своего человека" в Раду. 

Другие пользователи сети встретили ситуацию мемами. 

 

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" назвали нежелание признавать Вирастюка нардепом "происками политических оппонентов"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, ЦИК, Василий Вирастюк.
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