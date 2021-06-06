В "Слуге народа" готовят дополнительные законы по олигархам

В партии "Слуга народа" анонсировали еще ряд законов по деолигархизации.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа", замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики Евгения Кравчук, передает пресс-служба партии.

За словами Кравчук, в Украине пока недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов, и поэтому необходимо принять законопроект про деолигархизацию.

Кроме уже переданного в Раду президентского законопроекта, будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.

"Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, пакет законов будет большим. Есть решения, которые готовятся в процессе", - добавила Кравчук.

Следует отметить, что в Минюсте Украины уже назвали бизнесменов, автоматически зачисляющихся в "олигархи" по законопроекту Зеленского.