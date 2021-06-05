В Минюсте назвали бизнесменов, автоматически зачисляющихся в "олигархи" по законопроекту Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" и народный депутат Петр Порошенко подпадают под критерии понятия олигарх, которые изложены в президентском законопроекте об деолигархизации.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в пятницу, 4 июня, вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, потому господин Коломойский точно попадает", - сказал Малюська.

Говоря о Порошенко, министр сказал: "Европейская солидарность" осознает, что их лидер тоже автоматически попадает в реестр, и это тоже понятно".

Как сообщалось, Зеленский предлагает считать олигархом физическое лицо, которое одновременно отвечает, по меньшей мере, трем из следующих признаков: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $84 млн по текущему курсу).

Ранее харьковский бизнесмен Александр Ярославский прокомментировал попытки властей Украины принять закон об олигархах.

У богатейшего человека Украины, бизнесмена Рината Ахметова заявили, что он себя олигархом не считает и будет удивлен, если его отнесут к ним.

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