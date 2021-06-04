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Коломойский съехидничал по поводу закона Зеленского про олигархов

Коломойский съехидничал по поводу закона Зеленского про олигархов
09:49 Сегодня Телеграф

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что "морально" готов к попаданию в официальный реестр олигархов в случае принятия закона об олигархах, но не хотел бы быть единственным олигархом в этом списке.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода" в четверг, 3 июня.

"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому, какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", - отметил Коломойский.

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При этом он добавил, что эта позиция будет актуальной, только если законопроект примут в нынешней редакции законопроекта об олигархах.

"Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не, как юный пионер, я не всегда готов", - отметил Коломойский.

При этом на вопрос о том, не хотел бы он воспользоваться возможностью избавиться от  своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в этот реестр, Коломойский отметил, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается".

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На уточнение, будет ли он готов отчитываться о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта, Коломойский ответил утвердительно.

"Ну, значит, будем заполнять. Все и так все знают", - пояснил он и добавил о готовности отчитываться о своих встречах с политиками, если такие будут.

"Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять. А что? Ну, есть вот куча других законов и мы как-то по закону стараемся жить. То, что написано, то и делаем. То есть выходить за правовое поле мы не планируем", - подытожил олигарх.

Как сообщалось, ранее харьковский бизнесмен Александр Ярославский прокомментировал попытки властей Украины принять закон об олигархах.

У богатейшего человека Украины. бизнесмена Рината Ахметова заявили, что он себя олигархом не считает и будет удивлен, если его отнесут к ним.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Закон, Олигарх, Реестр, Позиция, Игорь Коломойский.
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