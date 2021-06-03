Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путин приготовил Беларуси роль "разменной монеты" перед саммитом с Байденом
Путин приготовил Беларуси роль "разменной монеты" перед саммитом с Байденом
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
В Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит
В Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит
Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ
Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ

"Не олигарх, а инвестор": у Ахметова ответили по поводу законопроекта Зеленского

"Не олигарх, а инвестор": у Ахметова ответили по поводу законопроекта Зеленского
Обновлено 23:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В четверг, 3 июня, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта "об олигархах", который направлен на "предотвращение чрезмерного воздействия лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни".

Журналисты "Радио Свобода" решили поинтересоваться, что об этом думает Ринат Ахметов, который, как известно, является самым богатым человеком Украины, а также занимает второе место в списке самых влиятельных людей нашей страны. 

"Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали таковым", - сказала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова, добавив, что он является "крупнейшим украинским инвестором".

Она также указала, что в его компании SCM работают более 200 тысяч человек, а в 2019 году компания уплатила более 60 миллиардов гривен налогов, направила 42 миллиарда на CAPEX в Украине и на социальные проекты - более 10 миллиардов. 

Что касается принадлежащих ему СМИ, то Терехова отметила, что они "приобретенные законным путем и работают прозрачно". 

Пользователи сети восприняли такой комментарий с юмором. 

Как сообщалось ранее, адвокат Денис Бондарь рассказал "Телеграфу", что не так с законопроектом об олигархах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 109

Все по теме:

Верховная Рада, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)
02 Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 оконфузился на пресс-конференции (видео)
03 "Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
04 Перевернувшаяся фура полностью перекрыла трассу под Одессой (фото, видео)
05 Tesla потеряла управление и вдрызг разбилась на окраине Киева (эксклюзивные фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протасевича будут склонять к сотрудничеству, заденет и Украину, - Игар Тышкевич
Протасевича будут склонять к сотрудничеству, заденет и Украину, - Игар Тышкевич
&quot;Не олигарх, а инвестор&quot;: у Ахметова ответили по поводу законопроекта Зеленского
"Не олигарх, а инвестор": у Ахметова ответили по поводу законопроекта Зеленского
Рада только приняла закон об ответственности за ложь в декларациях, но Зеленский уже хочет его ветировать
Рада только приняла закон об ответственности за ложь в декларациях, но Зеленский уже хочет его ветировать
&quot;Знала, что карьера модели подходит к концу&quot;: 73-летняя мама Илона Маска показала, какой была 30 лет назад (фото)
"Знала, что карьера модели подходит к концу": 73-летняя мама Илона Маска показала, какой была 30 лет назад (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь