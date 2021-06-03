"Не олигарх, а инвестор": у Ахметова ответили по поводу законопроекта Зеленского

В четверг, 3 июня, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта "об олигархах", который направлен на "предотвращение чрезмерного воздействия лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни".

Журналисты "Радио Свобода" решили поинтересоваться, что об этом думает Ринат Ахметов, который, как известно, является самым богатым человеком Украины, а также занимает второе место в списке самых влиятельных людей нашей страны.

"Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали таковым", - сказала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова, добавив, что он является "крупнейшим украинским инвестором".

Она также указала, что в его компании SCM работают более 200 тысяч человек, а в 2019 году компания уплатила более 60 миллиардов гривен налогов, направила 42 миллиарда на CAPEX в Украине и на социальные проекты - более 10 миллиардов.

Что касается принадлежащих ему СМИ, то Терехова отметила, что они "приобретенные законным путем и работают прозрачно".

Пользователи сети восприняли такой комментарий с юмором.

Как сообщалось ранее, адвокат Денис Бондарь рассказал "Телеграфу", что не так с законопроектом об олигархах.