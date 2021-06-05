Зеленский заложил бомбу замедленного действия, которая ударит по нему самому: зачем президент продолжает "играть" в СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО 4 июня рассказал о продолжении выселения с государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, начало чему было положено в мае. Также была затронута тема олигархов и воров в законе.

Итоги очередной серии сериала "СНБО представляет" для "Телеграфа" подвел руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко.

"Нынешнее заседание СНБО я бы разделил на три блока: деолигархический, блок по безопасности, а также антиноменклатурный. Как глава государства, так и секретарь СНБО дали понять, что зарегистрированный в парламенте проект №5599 об олигархах является лишь первой ласточкой из череды последующих инициатив. Они должны сформировать необходимую законодательную базу для борьбы с соответствующим явлением. Тем самым фактически в краткосрочной перспективе нивелировалась критика, в том числе и моя, касательно неоднозначностей и качества соответствующего документа", - отмечает Игорь Чаленко.

В то же время, исключительно популистической он считает публичную угрозу Зеленского провести общенациональный референдум по вопросу олигархов в случае, если Верховная Рада не поддержит соответствующие инициативы.

"Напомню, что в Украине сегодня функционирует коалиция, состоящая из одной партии – партии президента "Слуга народа". То есть, вопрос прохождения того или иного закона в Раде – это вопрос внутрипартийной дисциплины и коммуникации внутри власти, созданной не без помощи тех самых олигархов. Также подобное заявление свидетельствует о постепенном усилении конфронтации между главой государства Владимиром Зеленским и спикером парламента Дмитрием Разумковым, который критикует законопроект об олигархах, как и многие другие президентские инициативы", - считает руководитель ЦАС.

По его мнению, второй блок - по безопасности - рассматриваемыми вопросами должен подать ряд сигналов.

"Во-первых, стать очередным сигналом странам Североатлантического альянса о серьёзности намерений Украины о вступлении в НАТО. Актуальность этого шага довольно высока перед саммитом стран альянса 14 июня в Брюсселе. Во-вторых, Украина решением об отправке миротворцев в Конго показывает, что готова исполнять взятые на себя обязательства перед международным сообществом, несмотря на тяжелую военную обстановку внутри самой страны. В-третьих, напоминает об угрозах со стороны РФ, а значит и необходимости усиления защитных мероприятий на административных границах на Юге и Востоке Украины, - отмечает Игорь Чаленко. - В этот блок я бы отнёс контроль санкций против "воров в законе". Напомню, что криминальные элементы сыграли одну из важных ролей во время военных событий 2014 года".

Прокомментировал эксперт и заявление Данилова о выселении 20 лиц, имевших отношение к прошлым властным поколениям, из Конча-Заспы и Пущи-Водицы.

"Несмотря на то, что данный вопрос с огромным скрипом можно отнести к компетенции СНБО, он несет важную пропагандистскую составляющую, показывая борьбу с т.н. "чиновничьим беспределом". Однако, как по мне, решение без дальнейшего, например, перепрофилирования данных помещений и территорий, может стать бомбой замедленного действия для нынешней власти - исходя из недавних резонансных материалов в СМИ о переселении на госдачи, - предупреждает Игорь Чаленко. - Заседание СНБО не стало прорывным. Однако оно подтвердило недавний тренд на укрепление статусности и важности данного координационного органа при президенте".

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.

11 марта состоялось очередное заседание СНБО, на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич".

Теперь украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц.

2 апреля СНБО ввел санкции против "топ-десятки украинской контрабанды". По словам президента, эти люди якобы устраивали экономический терроризм против Украины. А убытки, которые нанесла их деятельность, по подсчетам экспертов, достигают 300 млрд гривен. Именно столько, по словам Зеленского, недополучил государственный бюджет страны.

В пятницу, 9 апреля, СНБО снова собрался на заседание, где не ограничилось санкциями против "топ-десятки украинской контрабанды", введенными неделю ранее, 2 апреля.

15 апреля кроме вопроса по эскалации военного конфликта на Донбасса, обсуждение которого проходило тайно, на заседании СНБО говорили о персональных санкциях против новых топ-контрабандистов. В этот список вошли 12 физических и юридических лиц, причем у некоторых даже всплыло в наличии тройное гражданство. Также президент отметил, что от него поступило предложение СНБО разработать новый законопроект об олигархов.

Заседание СНБО, которое состоялось в пятницу, 14 мая, ознаменовалось новыми санкциями. Они были введены против более 500 "воров в законе", более 100 криминальных авторитетов.

Также рассматривался вопрос пользование государственными землями и домами в Конча-Заспе и Пуще-Водице за очень символическую плату бывшими судьями, прокурорами, правоохранителями, таможенниками и налоговиками.