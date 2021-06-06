"Дам человека": обвиненный во взяточничестве Милованов помогает сыну Сытника с экзаменами за границей

Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов встретился на теледебатах с главой Набсовета Укроборонпрома и бывшим министром экономики Тимофеем Миловановым. Причиной стало обвинение Бутусова в том, что школа Милованова КШЭ получила взятку в 1,68 миллиона гривен от Укроборонпрома.

Во время разговора, транслировавшегося в YouTube-канале Hromadske, Бутусов задал Милованову вопрос о том, почему тот встречался с главой НАБУ Артемом Сытником.

По словам Милованова, глава НАБУ пригласил его, чтобы помочь сыну найти педагога.

"Он (Сытник, - ред.) попросил найти для его сына тьютора в Киевской школе экономики", - сказал Милованов, добавив, что "мы этого делать не будем".

Впрочем, Милованов также показал на камеру переписку с Сытником, где видно, что он пообещал "дать человека".

После этого, Бутусов выразил надежду, что НАБУ прокомментирует это заявление.

Как сообщалось ранее, 1 июня Милованова назначили новым председателем Набсовета Укроборонпрома.