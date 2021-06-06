Провокации не за горами: Россия готовит запуск "Северного потока-2" уже в ближайшие месяцы

Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено до конца 2021 года и он будет введен в эксплуатацию.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передают российские СМИ.

"Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, "Газпром" уже готов заполнять "Северный поток 2" газом.

Следует отметить, что в МВД Украины ожидают провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода из-за запуска "Северного потока-2".

По словам министра Авакова, МВД имеет "достаточно информации" от разведывательных органов, чтобы усилить реагирование, в том числе и по критической инфраструктуре.