Кравчук признался, кто на самом деле распоряжался ядерным арсеналом Украины в начале 90-х

Ядерное вооружение оставшееся в Украине после распада СССР контролировали из Москвы.

Об этом сообщил в эфире "5 канала" первый украинский президент Леонид Кравчук.

С его слов, украинские власти знали, что у них было 1,2 тысячи ядерных боеголовок, но они ими не управляли. У Кравчука не было так называемого "черного чемодана", а он был в Москве. Первый президент тогда мог только по телефону говорить с командующим в Москве.

Он также рассказал, что содержать в боеготовности 175 ракетных шахт стоило бы Украине по нынешним расценкам около $300 млрд.

В то же время Кравчук не верит, что РФ может применить ядерное вооружения против Украины.

Напомним, что Кравчук, говоря о проблеме оккупированных территорий упомянул о словах Олеся Гончара, который сравнил Донбасс с "раковой опухолью".