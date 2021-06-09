Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
"Мы все делали правильно": Ермак ответил насчет записи разговора с Джулиани и Волкером
"Мы все делали правильно": Ермак ответил насчет записи разговора с Джулиани и Волкером
"У меня был Инстаграм как у всех, а затем я стал постить снимки змей": как житель Николаева приучает украинцев не бояться рептилий (фото, видео)
"У меня был Инстаграм как у всех, а затем я стал постить снимки змей": как житель Николаева приучает украинцев не бояться рептилий (фото, видео)

"Мы все делали правильно": Ермак ответил насчет записи разговора с Джулиани и Волкером

"Мы все делали правильно": Ермак ответил насчет записи разговора с Джулиани и Волкером
12:29 Сегодня Телеграф Прямий

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что его переговоры с экс-адвокатом тогдашнего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и американским дипломатом Куртом Волкером в 2019 году, запись которых обнародовало 8 июня CNN, были продиктованы исключительно национальными интересами Украины.

Об этом Ермак сказал агентству Reuters в комментарии, текст которого приводит на своей странице в соцсети Facebook в среду, 9 июня, советница главы ОП Дарья Заривная.

"Очередная публикация о событиях 2019 заставила восстановить в памяти разговоры с Рудольфом Джулиани и Куртом Волкером. Абсолютным приоритетом для меня тогда, как и сегодня, были национальные интересы Украины. Передо мной как помощником президента Украины стоял ряд задач, одна из которых - добиться встречи президентов двух стран", - сказал Ермак.

В доме экс-двоката Трампа устроили обыски: что произошло и при чем здесь Украина

При этом он подчеркнул, что тогда было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах: "И именно так я и действовал - очень взвешенно и осторожно".

Глава ОП отметил, что вся команда президента Украины Владимира Зеленского приложила большие усилия не только для того, чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украинского государства в США: "Наша цель была гораздо более амбициозной - вывести украинско-американские отношения на уровень настоящего стратегического партнерства".

Ермак выразил уверенность, что усилия их команды дали результат, ведь в этом году Украина имеет беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях.

"В очередной раз убедился, что последние два года в отношениях с США мы все делали правильно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, CNN обнародовало запись разговора Ермака с Волкером и Джулиани, во время которого адвокат Трампа не раз предлагал Ермаку объявить о расследовании возможной коррупции нынешнего президента США Джо Байдена. Он также сказал, что дипотношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование.

При этом во время разговора Ермак дал сигнал собеседникам, что будет работать, чтобы двигаться вперед в "расследованиях".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 259

Все по теме:

Украина, США, Комментарий, Разговор, Рудольф Джулиани, Курт Волкер, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
03 В ЮАР женщина родила сразу 10 детей
04 Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
05 "Кто вы все такие и откуда, с*ка, взялись?!" Продюсер Лободы уходит из шоу-бизнеса после гневного обращения Киркорова (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сразу восемь украинских университетов попали в рейтинг лучших в мире
Сразу восемь украинских университетов попали в рейтинг лучших в мире
Нашли мертвой возле железнодорожного моста: в Харькове произошла трагедия с девочкой-подростком (фото)
Нашли мертвой возле железнодорожного моста: в Харькове произошла трагедия с девочкой-подростком (фото)
Выпросил голое фото, а при встрече изнасиловал: в Одессе поймали педофила
Выпросил голое фото, а при встрече изнасиловал: в Одессе поймали педофила
Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь