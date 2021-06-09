"Мы все делали правильно": Ермак ответил насчет записи разговора с Джулиани и Волкером

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что его переговоры с экс-адвокатом тогдашнего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и американским дипломатом Куртом Волкером в 2019 году, запись которых обнародовало 8 июня CNN, были продиктованы исключительно национальными интересами Украины.

Об этом Ермак сказал агентству Reuters в комментарии, текст которого приводит на своей странице в соцсети Facebook в среду, 9 июня, советница главы ОП Дарья Заривная.

"Очередная публикация о событиях 2019 заставила восстановить в памяти разговоры с Рудольфом Джулиани и Куртом Волкером. Абсолютным приоритетом для меня тогда, как и сегодня, были национальные интересы Украины. Передо мной как помощником президента Украины стоял ряд задач, одна из которых - добиться встречи президентов двух стран", - сказал Ермак.

При этом он подчеркнул, что тогда было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах: "И именно так я и действовал - очень взвешенно и осторожно".

Глава ОП отметил, что вся команда президента Украины Владимира Зеленского приложила большие усилия не только для того, чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украинского государства в США: "Наша цель была гораздо более амбициозной - вывести украинско-американские отношения на уровень настоящего стратегического партнерства".

Ермак выразил уверенность, что усилия их команды дали результат, ведь в этом году Украина имеет беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях.

"В очередной раз убедился, что последние два года в отношениях с США мы все делали правильно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, CNN обнародовало запись разговора Ермака с Волкером и Джулиани, во время которого адвокат Трампа не раз предлагал Ермаку объявить о расследовании возможной коррупции нынешнего президента США Джо Байдена. Он также сказал, что дипотношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование.

При этом во время разговора Ермак дал сигнал собеседникам, что будет работать, чтобы двигаться вперед в "расследованиях".