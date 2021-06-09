Готовы проводить постоянно: в Украине оценили вероятность досрочных выборов

В этом году Владимир Зеленский достигнет экватора своего срока нахождения на должности Главы государства. Социологи всей страны постоянно мониторят настроения общественности и рейтинги политических сил, чтобы можно было дать прогнозы о кандидатах на следующие президентские выборы и существует ли возможность проведения их досрочно.

Заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью изданию "Телеграф" поделился своими мыслями по этому поводу. «Очень многие готовы проводить выборы постоянно. Но думаю, что наиболее компетентная часть населения не хочет досрочных выборов», - сказал социолог. Кроме того, он заметил, что с 2018 года в Украине отмечается уникальная тенденция. Впервые за всё время независимости страны, индекс социального самочувствия населения в Украине поднялся с отрицательного до положительно-отрицательного. Это значит, что он достиг условного ноля, когда положительных и отрицательных оценок практически равное количество. А самый высокий индекс был отмечен именно в 2019 году, когда президент Зеленский пришел к власти. Ещё один важный момент, который был отмечен Головахой: «Впервые президент после двух лет правления имеет достаточно высокий рейтинг для того, чтобы победить любого своего потенциального соперника. Должен сказать, что такого в истории Украины не бывало».

Слова Евгения Головахи подтверждают и результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который 20 мая опубликовало агентство «Интерфакс-Украина». Согласно этому опросу, первое место в президентском рейтинге занимает действующий президент Украины – Владимир Зеленский. За него отдали свои голоса 30,2% опрошенных граждан. На втором месте, как и раньше, остаётся Пётр Порошенко с результатом 12,8%.

Но не все согласны с таким положением вещей. Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что досрочные выборы будут и огласит их сам президент Зеленский уже в августе этого года.

В заключение можно сказать, что несмотря на разговоры о возможных досрочных выборах, они вряд ли состоятся. Эксперты обращают внимание на падение доверия населения к команде президента. Лакмусовой бумажкой в этом стали довыборы в парламент по скандальному 87-му округу, где со скрипом и большим скандалом победу отдали ставленику президента Василию Вирастюку. Для этого даже понадобилось решение Верховного Суда.