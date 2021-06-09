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Обстрелов стало меньше, но есть провокации и потери: Зеленский побывал на передовой Донбасса (фото, видео)

Обстрелов стало меньше, но есть провокации и потери: Зеленский побывал на передовой Донбасса (фото, видео)
19:35 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский, пребывая на Донбассе в среду, 9 июня, с рабочей поездкой, указал на позитивную тенденцию, не забыв упомянуть о важном моменте.

Его слова цитирует пресс-служба ОП.

"Действительно, мы видим, и военные отмечают, уменьшение количества выстрелов - она значительно снизилась за последние 7-10 дней", - сказал он.

В то же время, по словам президента, не стоит сбрасывать со счетов провокации и боевые потери, которые тоже бывают.

"Однако, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - добавил Зеленский.

Интересно, что президент решил пообедать вместе с военнослужащими в солдатской столовой.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский два дня пробыл на передовой на Донбассе в апреле.

О планах, касающихся Донбасса, Зеленский говорил во время ежегодной пресс-конференции в мае. Об этом читайте в материале "Телеграфа": Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

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Донбасс, Фото, Поездки, Владимир Зеленский, Война на Донбассе.
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