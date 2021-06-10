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Четверг, 10.06.2021
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На улицах Киева встретили итальянского министра: эксклюзивные фото

На улицах Киева встретили итальянского министра: эксклюзивные фото
11:00 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В четверг, 10 июня, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл в Украину с рабочим визитом.

С утра глава МИД Италии прогулялся по Киеву. Итальянскую делегацию в сопровождении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы можно было заметить на Михайловской площади в 10:00.

Прогулку политиков удалось заснять фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову. 

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в Киеве 10.06.2021

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в Киеве 10.06.2021

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в Киеве 10.06.2021

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в Киеве 10.06.2021

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в Киеве 10.06.2021

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в Киеве 10.06.2021

Стоит отметить, что визит состоялся по приглашению украинского министра иностранных дел.

Как сообщает пресс-служба МИД, министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Италии, активизация инвестиционного сотрудничества, увеличение объемов торговли, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.

Кроме того, особое внимание уделят ситуации на временно оккупированных территориях Украины, а также продвижению политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Напомним, по словам Кулебы, угроза вторжения со стороны России не миновала и защитникам стоит оставаться бдительными. Так называемый "отвод войск" не случился, большинство ВС РФ остались вдоль границ с Украиной.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Киев, МИД, МИД Италии, Дмитрий Кулеба, Луиджи Ди Майо.
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