У Зеленского назвали страны-союзники Украины

Ряд стран мира можно считать союзниками и друзьями Украины, однако из соседей в этом списке только Польша.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу, 11 июня.

В частности, Сибига сказал, что "у нас есть чрезвычайно высокий уровень сотрудничества с нашими ключевыми союзниками" и назвал этот перечень, в который вошли США, Канада, Польша, Турция, все Балтийские страны (Латвия, Литва, Эстония)

Говоря о странах-соседях, в частности, о Венгрии, Сибига отметил, что эта страна, как сосед Украины, а также член Евросоюза и НАТО, с точки зрения дипломатии является "очень важной страной для нас".

Как сообщалось, 14 мая в России составили список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Также из Москвы время от времени звучат угрозы расширить этот список другими государствами.