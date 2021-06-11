Скачать
Пятница, 11.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам
Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам
Демограф оценила умирание населения в Украине: "Ужасные вещи, о которых мы должны говорить"
Демограф оценила умирание населения в Украине: "Ужасные вещи, о которых мы должны говорить"
В Украине впервые почти за год менее 50 тысяч болеющих коронавирусом: сводка на 11 июня
В Украине впервые почти за год менее 50 тысяч болеющих коронавирусом: сводка на 11 июня
Меркель собралась лично решить с Байденом важный вопрос по Украине - СМИ
Меркель собралась лично решить с Байденом важный вопрос по Украине - СМИ

У Зеленского назвали страны-союзники Украины

У Зеленского назвали страны-союзники Украины
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф

Ряд стран мира можно считать союзниками и друзьями Украины, однако из соседей в этом списке только Польша.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу, 11 июня.

В частности, Сибига сказал, что "у нас есть чрезвычайно высокий уровень сотрудничества с нашими ключевыми союзниками" и назвал этот перечень, в который вошли США, Канада, Польша, Турция, все Балтийские страны (Латвия, Литва, Эстония)

Говоря о странах-соседях, в частности, о Венгрии, Сибига отметил, что эта страна, как сосед Украины, а также член Евросоюза и НАТО, с точки зрения дипломатии является "очень важной страной для нас".

Как сообщалось, 14 мая в России составили список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Также из Москвы время от времени звучат угрозы расширить этот список другими государствами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 387

Все по теме:

Украина, Турция, США, Польша, Эстония, Канада, Литва, Латвия, Список, Страны, Андрей Сибига, союзники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Схватил ребенка и потащил в парк: в Одессе над педофилом устроили самосуд (фото)
02 В Киеве женщина украла из лаборатории опасные штаммы вируса
03 Хотела сделать зрелищное фото: в Буче выпускница застрелила из ружья своего друга
04 Обваляла в песке: 24-летняя фитнес-модель продемонстрировала подкачанную попу в бикини (фото)
05 "Позор России". Сеть негодует с новых кадров "спасения Сталина" Бузовой на сцене МХАТа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему Байден идет на уступки перед Путиным и чего ждать Украине
Почему Байден идет на уступки перед Путиным и чего ждать Украине
На бешеной скорости снес шлагбаум, ограждение и завис над морем: появилось видео &quot;полета&quot; BMW в Одессе
На бешеной скорости снес шлагбаум, ограждение и завис над морем: появилось видео "полета" BMW в Одессе
&quot;Перед кремлевским занавесом&quot;: мужчина выстрелил себе в голову прямо на Красной площади (фото, видео)
"Перед кремлевским занавесом": мужчина выстрелил себе в голову прямо на Красной площади (фото, видео)
Как наладить отношения с любимым человеком: лайфхаки от экс-&quot;холостяка&quot; Никиты Добрынина
Как наладить отношения с любимым человеком: лайфхаки от экс-"холостяка" Никиты Добрынина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь