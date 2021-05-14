В России составили перечень недружественных стран: в списке только двое

В России утвердили список недружественных стран.

Как информирует сайт правовой информации РФ, в него попали только две страны - США и Чехия.

Как и предполагалось ранее, дипломатическим ведомствам "недружественных стран" ограничат возможность набирать сотрудников для своих посольств из граждан России.

Чехии такую возможность оставили, но количество сотрудников будет ограничено 19 работниками. США же вовсе не смогут нанимать россиян для работы в дипломатических представительствах.

Как сообщалось, в российских СМИ ранее предполагалось, что в списке будет около десяти стран. Ожидалось, что помимо названных, в нем также будут Украина, страны Балтии, Польша, Великобритания, Австралия, Канада и Грузия.

После прихода к власти в США администрации Джо Байдена, в отношениях с РФ наблюдается рост напряжения.

Отношения между Россией и Чехией ухудшились после разгоревшегося шпионского скандала и высылки российских дипломатов из Праги.