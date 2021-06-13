В Украине заговорили о готовности к переговорам о компенсации из-за запуска "Северного потока-2"

Власти Украины готовы к переговорам относительно компенсации финансовых и экономических потерь из-за введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".

Об этом рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt.

По его словам, в случае если Украине предложат возможность провести переговоры по компенсации, то власти "это рассмотрят".

"Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - сказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Украине на "Северный поток 2" смотрят в первую очередь, как на угрозу безопасности страны.

Кулеба говорит, что "СП-2" стоит использовать, как рычаг давления на Россию для того, чтобы заставить ее занять "конструктивную роль" в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщалось ранее, немецкие СМИ ранее писали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена провести личную встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить вопрос "Северного потока 2".