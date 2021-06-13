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В Украине заговорили о готовности к переговорам о компенсации из-за запуска "Северного потока-2"

В Украине заговорили о готовности к переговорам о компенсации из-за запуска "Северного потока-2"
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Власти Украины готовы к переговорам относительно компенсации финансовых и экономических потерь из-за введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2". 

Об этом рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt.

По его словам, в случае если Украине предложат возможность провести переговоры по компенсации, то власти "это рассмотрят". 

"Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - сказал он. 

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Украине на "Северный поток 2" смотрят в первую очередь, как на угрозу безопасности страны. 

Кулеба говорит, что "СП-2" стоит использовать, как рычаг давления на Россию для того, чтобы заставить ее занять "конструктивную роль" в урегулировании ситуации на Донбассе. 

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Как сообщалось ранее, немецкие СМИ ранее писали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена провести личную встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить вопрос "Северного потока 2". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Германия, Россия, МИД, Дмитрий Кулеба, Северный поток-2.
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