Украина направила в Судан $6 млн помощи: почему мы даем деньги стране, признавшей Крым российским

Кабинет министров Украины 9 июня одобрил проект письма в Международный валютный фонд (МВФ), в котором Украины берет на себя обязательство оказать помощь Республике Судан в размере 6 миллионов долларов для погашения долга страны перед финансовой организацией.

Некоторые СМИ начали разгонять "зраду": мол, "у нас у самих денег нет, мы сами в долгах, какая еще помощь?!" С вопросом, должна ли Украина в своем положении оказывать подобную помощь другим странам, "Телеграф" обратился к экспертам.

Политолог-международник Денис Пилаш подчеркивает, что тема украинской помощи Судану стала предметом многочисленных манипуляций и спекуляций в СМИ.

"Например, на медиа-ресурсах, имеющих отношение к Петру Порошенко, делался упор на том, что Судан признавал аннексированный Крым российским. Причем без уточнения, что это было сделано при предыдущем режиме Омара аль-Башира, поваленного в результате начавшихся в конце 2018 года протестов и военного переворота 2019 года. Из-за многочисленных нарушений прав человека, в том числе в ходе гражданских военных конфликтов (Международный уголовный суд даже выдал ордер на арест президента за этнические чистки в Дарфуре), а также исламизации госаппарата правивший страной на протяжении 30 лет, Омар аль-Башир безнадежно испортил отношения с западными странами. Он искал поддержки у других международных игроков, включая РФ и Китай", – поясняет Денис Пилаш.

По его словам, тесное сотрудничество с Кремлем предопределило и позицию суданского режима по Крыму.

"Однако диктатор уже свергнут. И хоть переходное правительство (Суверенный совет Судана) тормозит с передачей власти гражданскому руководству, в стране предполагается демократический транзит, который должны увенчать всеобщие выборы в 2022 году. Для успеха подобных преобразований одной из беднейших стран мира необходимо преодолеть наследие авторитарного режима и экономические трудности. А последнее практически не реализуемо без реструктуризации обременительного внешнего долга, – рассказывает Денис Пилаш. – Понятно, что двигаясь навстречу таким пожеланиям, США преследуют свои цели в международной конкуренции. Но Судан может воспользоваться этой конъюнктурой и показать то, чего в свое время следовало добиваться и Украине – поиска оптимальных для населения способов облегчения долговой зависимости в свете кризисной ситуации и внешнеполитической переориентации".

По мнению политолога-международника, сейчас, когда официальный Хартум медленно выходит из орбиты влияния РФ в Африке (свидетельство чему – отказ разместить российский военный объект в Порт-Судане), украинское участие в финансовой помощи Судану – важный аспект.

"И хоть это участие, похоже, является скорее посредническим, чем проявлением солидарности стран в сложном экономическом положении (увы, редкой), но такой шаг может поспособствовать, в частности, пересмотру новым суданским правительством вопроса принадлежности Крыма", – резюмирует Пилаш.

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина", сотрудник Центра исследований Африки Денис Москалик уверен, что денежное предложение от официального Киева, вдруг озаботившегося ситуаций в Судане, является совместным действием США и Украины по ослаблению влияния России в африканской стране.

"Деньги здесь предоставляются американцами. Так они пытаются не допустить развертывание российской военной базы в Судане и перетянуть новое правительство на свою сторону, – поясняет Денис Москалик. – Украинский интерес состоит в том, чтобы получить доступ рынкам и заказам Судана. Россия этому пытается противодействовать. Это давний проект, который имел место ещё в 2005 году, однако его реализации помешали американские санкции. Сейчас санкции сняты, власть в Судане сменилась, и появилась возможность не только изменить внешнеполитический курс стран и ослабить Россию, но и получить прямую выгоду".

По словам эксперта после переворота Судан находится в подвешенном состоянии, страна крайне ослаблена, там идет война.

"В этих условиях в Судан зашли американцы. И теперь совместно с Украиной реализуют проект по оказанию влияния на новый Судан. Украина таким образом открывает возможности для налаживания отношений с Суданом, получения контрактов на экспорт, доступ к инфраструктурным проектам. Это прямой украинский интерес и пример успешного сотрудничества США и нашей страны на международной арене, направленный против влияния России", – резюмирует Денис Москалик.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что африканский континент всегда был объектом интересов разных империй.

"Мы знаем, как относились к населению этого континента американская держава, ряд европейских. Африканцы были объектом чрезвычайной эксплуатации, рабства. С континента вывозили массу различных ресурсов при минимальном вложении в развитие экономик африканских стран. Но, учитывая, как развивается геополитическая обстановка, Африканский континент и отдельные его регионы начинают играть значительную роль в глобальной безопасности и политике. Именно поэтому россияне пытаются создать в Судане военную базу", – подчеркивает генерал.

Он уверен, что ситуация с 6 млн долларов, которыми Украина хочет помочь Судану, возникал неслучайно.

"Похоже, здесь столкнулись американские и российские интересы. Как говорят в народе, "не сіло, не впало, і раптом Україна згадала про Судан". Надо помочь. Причем в ситуации, когда мы сами то и дело просим помощи, – отмечает Василий Богдан. – Выдвигать конспирологические версии не хочется. Но явно мы имеем дело со столкновением интересов РФ и США. И всем партнерам и союзникам нужно выбирать определенную сторону".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Судан обвинил Израиль в бомбардировке оружейного завода.