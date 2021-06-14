Зеленский накануне саммита НАТО поговорил с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский, после саммита "Большой семерки" и накануне встречи глав стран НАТО, связался с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

О деталях телефонного разговора сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что основной темой разговора стал вопрос евроатлантической интеграции Украины.

Зеленский сказал Джонсону, что Украина сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в Альянсе.

"Настало время, чтобы наши партнеры и союзники по Альянсу поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - сказал украинский президент.

Вместе с тем, Зеленски поблагодарил Джонсона за то, что в итоговом коммюнике саммита G7 были закреплены четкие сигналы о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также проинформировал о ситуации на восточной границе Украины и о том, что Россия так и не совершила полный отвод войск, что продолжает нести угрозу нашей стране.

Также были затронуты вопросы укрепления оборонного сотрудничества и опасности "Северного потока 2".