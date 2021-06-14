В "Слуге народа" оценили, достаточно ли государство помогало бизнесу во время локдауна

В Украине помощь бизнесу во время локдауна была недостаточной из-за того, что экономика страны частично находится в "тени".

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил глава в комитете по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.

По его словам, ни в Украине, ни во Франции, ни в США поддержка бизнеса на карантине была недостаточной. Помощь была бы достаточной, если бы все потери бизнеса компенсировали и дали ему еще не полученную прибыль. Тем не менее, оказанная помощь является беспрецедентной в истории страны.

Эксперт напомнил, что государство ранее никогда не давало бизнесу в широких масштабах прямую помощь деньгами, а также освобождение от налогов и моратория на штрафы и проверки. Он также добавил, что много чего было сделано в стране, примером тому кредиты на 56 млрд гривен по программе "5-7-9". Также государство освободило от ЕСВ и списало часть налоговых долгов, а также увеличили лимиты ФОПам.

В то же время во Франции помощь для бизнеса была ощутимее.

Гетманцев считает, что в стране нужно выводить экономику из тени, чтобы иметь возможность помочь не только бизнесу, но и гражданам.

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