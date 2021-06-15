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"Пленки Медведчука" не расстроили команду Порошенко, но они могут ударить по нему позже

"Пленки Медведчука" не расстроили команду Порошенко, но они могут ударить по нему позже
10:12 Сегодня Телеграф

В команде президента Украины Владимира Зеленского используют любую возможность, чтобы задеть пятого президента страны, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко. Не исключением стали и так называемые "пленки Медведчука", которые, по планам "Зе-команды" скажутся на рейтингах Порошенко в долгосрочной перспективе.

Об этом рассказали "Телеграфу" источники из окружения президента.

Во-первых, по словам собеседника, у Зеленского рассчитывают, что после принятого законопроекта об олигархах Порошенко попадет в этот реестр, во-вторых, что пленки все-таки дадут эффект и скажутся на рейтингах, но в долгосрочной перспективе.

"У Зеленского к Порошенко личная неприязнь, там даже дело не столько в том, что они по-прежнему в социологических опросах идут рядом (согласно последнему опросу, опубликованному КМИС, Зеленского поддержало бы 30,6% респондентов, Порошенко – 17.4%,- ред.), а сколько в человеческом отношении президента", - говорит собеседник из окружения Зеленского.

Пленки Медведчука Бигус мог получить только от российских спецслужб через Офис президента – источники среди силовиков

По его словам, Порошенко действительно неоднократно хотел встретиться с Зеленским, но последний отказывался.

"Единственное, что ему удалось – это подойти к нему в Раде и протянуть руку для рукопожатия, тогда это фото всех облетело", - говорит собеседник.

Больше читайте в материале "Телеграфа": "Будем атаковать: как в команде Порошенко реагируют на пленки Бигуса и критику со стороны Зеленского"

 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

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Рейтинги, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Закон об олигархах, Пленки Медведчука.
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