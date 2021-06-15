Избиратели Порошенко стали лучше относится к Зеленскому: социолог подметил интересный момент

Избиратели бывшего президента Петра Порошенко начали относится лучше к действующему президенту Владимиру Зеленскому, но массового перехода в лагерь "зеленых" не будет.

Такое мнение высказал "Телеграфу" директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Таких перетоков за эти два года мы не зафиксировали, хотя кто-то на это надеялся", - сказал он.

Несмотря на это, санкции против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и связанных с ним телеканалов, безусловно свое дело сделали, а потому избиратели Порошенко стали относиться лучше к Зеленскому, говорит Антипович.

Вместе с тем, говорит он, после публикации нашумевших "пленок Медведчука", другие избиратели начнут относиться к Порошенко хуже и этот тренд будет наблюдаться в будущем.

Напомним, "Телеграф" узнал, как в команде экс-президента относятся к недавним скандалам, а также о планах их "наступления" на Зеленского.