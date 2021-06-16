Провели трудную операцию: украинку с детьми вернули на родину из лагеря для беженцев в Сирии

Семья украинцев вернулась на родину из лагеря для беженцев в Сирии.

Об этом 16 июня в Фейсбуке сообщила первый заместитель главы МИД Эмине Джеппар.

В результате совместной работы, удалось вернуть еще одну семью украинцев, а именно 1 женщину и 7 детей.

По словам замминистра, люди несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа, которые расположеня на северо-востоке Сирии в ужасных нечеловеческих условиях, где человеческая жизнь ничего не стоит.

Она также напомнила, что в декабре 2020 года в страну прибыли две украинки и 7 их детей. Они до сих пор привыкают к свободной жизни.

Напомним, что 16 июня истребители Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по военным объектам террористов ХАМАС в городе Газа и Хан-Юнесе.

21 мая в МИД сообщили, что около 140 граждан Украины выразили желание покинуть сектор Газа и вернуться на родину.