Появилось видео, из-за чего дрались депутаты в Раде

В Верховной Раде в четверг, 17 июня, дрались из-за слов о "расстреле ОПЗЖ". Однако бить начали не "Слугу народа" Никиту Потураева, который, собственно, и произнес скандальную речь, а его однопартийца Богдана Яременко.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

"Эпоха бедности закончится тогда, когда закончится эпоха вранья. А закончится она, когда восставший народы вытянет эту фракцию (ОПЗЖ — ред.), совокупный доход которой сопоставим с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и вынуждены идти медленно и уничтожать вас политически", - произнес речь Никита Потураев.

После этого к трибуне вместе с соратниками вышел нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, который вступил в спор с Богданом Яременко. Выяснение отношений между нардепами и привело к массовой драке и толкотне.

Напомним, Потураев извинился за свои слова, однако скандал продолжился. Более того, нардепы втянули в него беглого президента Виктора Януковича.