Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)

Обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военная медсестра Яна Дугарь приходила в субботу, 19 июня, в Офис президента Украины с целью обеспечения своих прав. По словам ее адвоката, Минобороны Украины незаконно не выплачивало Дугарь зарплату, пока ее удерживали в СИЗО, и они пришли в Консультативный совет при президенте по защите военнослужащих.

Об этом, передает корреспондент "Телеграфа", на выходе из ОПУ сказали как глава консультативного совета, так и адвокат Дугарь.

По словам адвоката, Минобороны Украины выдало незаконный приказ, ограничивающий денежное обеспечение Дугарь в то время, как она находится в статусе обвиняемой, и ее вина не доказана. С целью разрешения этого вопроса, а также в связи с необходимостью решения вопросов помощи с лечением другого подозреваемого в убийстве Шекремета – ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко.

По словам главы консультативного совета, сегодня было получено обращение адвокатов об оказании помощи Антоненко, и "будет начата коммуникация" для решения этого вопроса.

На уточняющий вопрос, обсуждали ли они с кем-нибудь сами уголовные производства с кем-то в Офисе президента, адвокат ответил отрицательно.

На вопрос к Дугарь, планируется ли у нее встреча с главой Офиса президента Андреем Ермаком, как об этом сообщали журналистские инсайдеры, она ответила отрицательно.

"Я вообще не знаю, откуда… просто лучше проверяйте свою инсайдерскую информацию", - сказала она.

Вместе с тем, интернет-издание "Страна" со ссылкой на комментарий советника главы Офиса президента Михаила Подоляка пишет, что на встрече, в которой участвовала Дугарь, Ермак участие принимал.

"Цель создания такого Совета была абсолютно прозрачной. Зная, к сожалению, то, как работает судебная система Украины, и столкнувшись с общественным резонансом из-за очень многих судебных дел, где фигурировали участники войны на Донбассе, нужно было организовать площадку для анализа и коммуникации по соответствующим делам. Для государства в этом вопросе важна справедливость – чтобы не было каких-либо злоупотреблений из-за того, что ветераны не получили достаточной защиты от государства или качественного представительства в судах. Именно об этом сегодня и сказал Андрей Ермак, когда посетил участников встречи с Яной Дугарь. Во встрече участвовали Андрей Смирнов, Константин Машовец, Андрей Ляхович и Алёна Вербицкая как глава Консультативного совета", — заявил Подоляк.

При этом он сказал, что Офис президента "не занимается вмешательством в судебные процессы, не использует так называемое телефонное право".

"При этом было бы неправильно и самоустраняться, если есть общественный резонанс от некоторых судебных процессов или несправедливость по отношению к сотням ветеранов. Уже на рассмотрении Консультативного совета находится более 300 кейсов. Они анализируются, получают юридическую оценку. Вот именно в таком разрезе и состоялась встреча сотрудников Офиса с Дугарь и ее представителями. Потому что дело об убийстве Павла Шеремета крайне резонансно и требует безупречных юридических решений", — сказал Подоляк.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Как сообщалось, 30 апреля Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, освободили из-под стражи.

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"