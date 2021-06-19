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"Ему что "на", что "в", один фиг": в сети сокрушаются по поводу поздравления Зеленского молодым офицерам

"Ему что "на", что "в", один фиг": в сети сокрушаются по поводу поздравления Зеленского молодым офицерам
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением первого офицерского звания, из-за чего нарвался на критику в соцсетях.

Так, в своем поздравлении, опубликованном на его официальных страницах в соцсетях в субботу, 19 июня, Зеленский сказал: "Сегодня Вооруженные силы Украины становятся сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины".

Именно эти строки и возмутили пользователи соцсетей.

Кто-то припомнили результаты ВНО по математике этого года:

Другие задаются вопросом, неужели вся команда президента, включая его спичрайтеров, не заметили, мягко говоря, странной формулировки, а также того, почему математику следует знать хотя бы на базовом уровне:

Также не было забыто и одиозное обещание Зеленского высадить в Украине миллиард деревьев:

Кому-то же ситуация напомнила известный мэм:

Ну и соответствующие комментарии других пользователей также не заставили себя ждать:

Зеленский_комменты

Как сообщалось, 15 июня в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. В этом году не сдали тест по математике 31,11% участников.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 265

Все по теме:

Поздравление, Критика, Офицеры, Математика, Выпускники, Владимир Зеленский, умножение.
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