"Ему что "на", что "в", один фиг": в сети сокрушаются по поводу поздравления Зеленского молодым офицерам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением первого офицерского звания, из-за чего нарвался на критику в соцсетях.

Так, в своем поздравлении, опубликованном на его официальных страницах в соцсетях в субботу, 19 июня, Зеленский сказал: "Сегодня Вооруженные силы Украины становятся сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины".

Именно эти строки и возмутили пользователи соцсетей.

Кто-то припомнили результаты ВНО по математике этого года:

Другие задаются вопросом, неужели вся команда президента, включая его спичрайтеров, не заметили, мягко говоря, странной формулировки, а также того, почему математику следует знать хотя бы на базовом уровне:

Также не было забыто и одиозное обещание Зеленского высадить в Украине миллиард деревьев:

Кому-то же ситуация напомнила известный мэм:

Ну и соответствующие комментарии других пользователей также не заставили себя ждать:

Как сообщалось, 15 июня в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. В этом году не сдали тест по математике 31,11% участников.